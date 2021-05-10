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Гречка больше не будет дорожать. На какой отметке замерла цена за килограмм

10 мая, 18:43

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Правительство убеждает, что господдержка производства гречки сделает крупу еще доступнее для украинцев

Чтобы сделать крупу более полезной, обжарьте ее на сковородке

Чтобы сделать крупу более полезной, обжарьте ее на сковородке / Фото: freepik.com

В апреле цена на гречку незначительно снизилась (на 0.4%) и стабилизировалась на уровне 40,06 грн/кг. Об этом сообщило Минэкономики.

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В правительстве утверждают, что удалось достичь стабилизации цены крупы за счет господдержки аграриев для стимулирования производства этого социально важного продукта. Программа предусматривает дотации – 3500 грн на каждый гектар посева гречки.

"Минэкономики не ожидает проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украину. Внутренние потребности в гречке будут полностью обеспечены", – отмечается в заявлении.

В тренде
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По состоянию на 1 мая Украина импортировала 46 тысяч тонн гречки:

  • 18,9 тыс. тонн из России;
  • 9 тыс. – из Казахстана;
  • 3,4 тыс. – из Беларуси;
  • 15 тыс. – среди прочих зерновых культур.

Ранее гречневая крупа достигала и 50 грн за килограмм. Напомним, за 20 лет объемы производства гречки в Украине сократились в 4,6 раза – до 104 тыс. тонн в 2020 году.

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