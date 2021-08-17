Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

График изменится: как будет работать "Новая почта" на День Независимости

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 августа, 10:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" узнал, когда клиенты "Новой почты" смогут воспользоваться услугами компании
График работы "Новой почты" на День Независимости Украины. Коллаж: "Сегодня"
График работы "Новой почты" на День Независимости Украины. Коллаж: "Сегодня"

"Новая почта" определилась с графиком работы на выходные на День Независимости Украины.

Реклама

Как сайту "Сегодня" рассказали в "Новой почте", в воскресенье, 22 августа, отделения и курьерская доставка будут работать по обычному графику.

А в понедельник и вторник, 23-24 августа, когда празднуется День Независимости, "Новая почта" будет работать по графику воскресенья, который зависит от отделения.

Как будут работать банки на День Независимости

Украинцев ждет дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Независимости, поэтому рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

Как будут осуществляться банковские переводы:

  • с 21 по 24 августа включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 25 августа;
  • 23 августа банки могут осуществлять кассовые операции;
  • 28 августа датой этого же банковского дня будут осуществляться межбанковские переводы.
Реклама

Также мы писали о том, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Больше новостей
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять