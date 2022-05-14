Готовятся к мировому голоду? Почему Индия запретила экспорт пшеницы

Одна из причин таких действий со стороны Индии – российско-украинская война

Экспорт запретили не полностью, есть некоторые исключения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индия ограничила экспорт пшеницы для обеспечения всеобщей продовольственной безопасности страны и поддержки соседних и уязвимых стран. Позволят вывозить только ту пшеницу, по поставкам которой "был выдан безотзывный аккредитив".

Об этом сообщает The Times of India.

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Также экспорт разрешат на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств.

Такое решение Индия приняла на фоне огромных потерь из-за сильной жары в марте и роста инфляции в апреле на 7,79%, а также из-за российско-украинской войны.

Отметим, что мировые покупатели рассчитывали на Индию, которая является вторым по величине производителем пшеницы в мире, после того как РФ осуществила морскую блокаду в Украине и экспорт оказался невозможен.

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Индия дала заднюю Фактически несколько дней назад правительство государства объявило о своих планах по увеличению экспорта. Индия обещала направить торговые делегации в Марокко, Тунис, Индонезию, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Турцию, Алжир и Ливан для изучения возможностей увеличения экспорта пшеницы из страны. Без азиатских санций дела не будет