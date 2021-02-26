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Государство должно поддержать металлургов и продлить действие пошлины на экспорт металлолома

26 февраля, 16:22

Инна Бабур Инна Бабур

Это позволит обезопасить отечественных металлургов от дефицита сырья

Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит обезопасить отечественных металлургов от дефицита сырья и поддержать их в условиях кризиса. Об этом заявил заместитель гендиректора "Арселор Миталл Кривой Рог" Владимир Ткаченко на совещании по функционированию металлургических предприятий и их обеспечению металлоломом, которое состоялось в комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, пишет "Politeka".

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"Заготовка металлолома в Украине ежегодно – 180-200 тысяч тонн в месяц. А мы потребляем около 65. Я думаю, что могли бы и больше потреблять. И я слышу от наших людей, которые отвечают за доставку этого ценного сырья, что существует дефицит этого продукта", – рассказал Ткаченко.

По его словам, сейчас власть должна защитить отечественных металлургов и продлить на следующие 5 лет действие пошлин на экспорт металлолома, который является для них важным сырьем. По его мнению, только при поддержке государства украинские металлурги смогут удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса.

"Мы действительно скатываемся и скатываемся в мировом рейтинге вниз, и выплавка стали у нас меньше. У нас нет другого пути, как беспокоиться о своих производителях и о сырьевой базе. Учитывая также, что у нас и электроэнергия, и цены на газ выше, чем у наших соседей, у конкурентов, я думаю, металлолом мы должны сохранить для наших производителей. И самое первое – это, разумеется, тем способом, который действует сейчас. То есть, продлить действие экспортной пошлины на следующие 5 лет", – отметил Ткаченко.

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Ранее президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому его действие необходимо продлить.

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В то же время народный депутат Муса Магомедов отметил: продление действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

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экспорт металлургия металлолом пошлины
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