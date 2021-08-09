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Государственная регуляторная служба не согласовывала введение нового акциза на зеленую энергию – УВА

9 августа 2021 18:19

Ирина Ненько Ирина Ненько

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Кабинет министров зарегистрировал в начале июня

Фото: saee.gov.ua

Фото: saee.gov.ua

Проект закона №5600 о введении нового акциза для зеленой энергии по состоянию на конец июля не получал согласования Государственной регуляторной службы (ГРС).

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Об этом сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация со ссылкой на письмо ГРС, информирует Politeka.

"Подготовленный правительством проект закона (№5600 – ред.) прямо нарушает взятые перед инвесторами в ВИЭ обязательства в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании и фактически сокращает размер "зеленого" тарифа на дополнительные 3,2%, законопроект до сих пор не получил согласования Государственной регуляторной службы Украины", – говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации заявили, что проект закона, которым предусмотрено незаконное, по ее мнению, введение акцизного налога на зеленую энергию даже не поступал в ГРС, что является нарушением Закона "Об основах государственной регуляторной политики".

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"Украинская ветроэнергетическая ассоциация обратилась к ГРС с просьбой довести до сведения профильного комитета Верховной Рады Украины (комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) о невозможности его рассмотрения, одобрения и, соответственно, вынесения на рассмотрение Верховной Рады Украины и совершения всех иных дальнейших действий в рамках законотворческой процедуры, без учета решение Государственной регуляторной службы Украины относительно регуляторного влияния данного проекта закона", – говорится в сообщении УВА.

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Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением гарантий, предоставленных ранее государством, и нарушением обязательств перед международными инвесторами.

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