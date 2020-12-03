Госрегуляторная служба: списывать вагоны по возрасту не будут, быстрое обновление парка – это утопия

Списание старых вагонов по возрасту приведет к значительному дефициту подвижного состава на рынке перевозок, который перевозчики не смогут компенсировать закупкой новых вагонов. Об этом заявил советник председателя ГРС и член Рабочей группы при ГРС по вопросам рынка природного газа Андрей Кисенко, пишет "Цензор.НЕТ".

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По его словам, инициатива Мининфраструктуры об ограничении срока эксплуатации железнодорожных вагонов могла бы вызвать дефицит подвижного состава на рынке. И это стало ключевой причиной для отказа Госрегуляторслужбы согласовать этот проект.

"Мы считаем, что при введении этого приказа на рынке создастся определенный дефицит вагонов. Поскольку то количество, которое предполагается для списания, не только вагонов "Укрзализныци", а, в основном, мы говорим о том, что это полувагоны и зерновозы, то в будущем, я думаю, что в следующем году, это будет уже определенный дефицит вагонов. И ни одна из частных компаний, которая владеет парком вагонов, не справится с этим дефицитом и не обеспечит полную выгрузку и доставку тех грузов, которые ей будут предложены", – заявил Кисенко.

Он назвал утопией идею быстрого обновления вагонного парка, поскольку компании не способны инвестировать значительные средства в закупку новых вагонов на замену списанным.

"На сегодняшний день, и это подтверждают и частные компании, которые владеют частным парком вагонов, они не будут в состоянии покрыть дефицит вагонов путем их покупки. На сегодняшний день это непредсказуемая инвестиция, и они не готовы к таким инвестициям в краткосрочной перспективе", - пояснил Кисенко и призвал бизнес и власть разработать новый проект, который учтет интересы всех участников рынка.

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Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

В свою очередь АО "Укрзализныця" предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов – сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продолжение срока службы по техническому состоянию.

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