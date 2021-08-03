Пошатнет безопасность, ударит по Украине. В 9 странах осудили договор США о "Северном потоке – 2"

Политики считают газопровод геополитическим проектом, который направлен на расширение влияния России на Европу

В США и странах ЕС поддержали Украину. Коллаж "Сегодня" / Фото: Nord Stream 2, Senator Bob Menendez

Представители девяти стран выступили против договоренности США и ФРГ о "Северном потоке – 2". Соответствующее заявление размещено на сайте председателя Комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки Роберт Менендес.

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Политик и его коллег из европейских стран подписали совместный документ, в котором выступили против газопровода "Северный поток – 2". Помимо Менедеса заявление подписали главы комитетов парламентов:

Эстонии;

Ирландии;

Латвии;

Литвы;

Украины;

Великобритании;

Чехии;

Польши.

"С сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку – 2", которое предусматривает возобновление работ по завершению газопровода", – говорится в документе.

О чем говорится в письме

"Северный поток – 2" – геополитический проект, направленный на расширение влияния России на Европу путем господства на энергетическом рынке, считают главы международных комитетов парламентов. После завершения строительства газопровода влияние российского газа усилится в европейской энергетической системе.

Политики уверены, такое соглашение поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США.

Однако особое внимание в письме уделено Украине, на которой договоренности скажутся больше всего.

"Завершение "Северного потока – 2" даст России еще один инструмент давления и шантажа в отношении Украины. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий за свой проевропейский выбор. В результате погибли более 14 тысяч украинцев, и каждую неделю все больше украинских военных отдают свою жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль для противодействия агрессии в Украине", – говорится в тексте заявления.

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Далее главы главы международных комитетов парламентов обращаются к НАТО с призывом об усилении сдерживания. Особенное внимание просят обратить на Восточный фланг от Балтийского до Черного моря.

Политики намерены взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО. Однако Киев должен провести необходимые реформы и соответствовать стандартам членства в Североатлантическом Альянсе.

"Для консолидации усилий украинского правительства по трансформации, а также демократии и прав человека в регионе мы призываем ЕС согласовать перспективу членства для Украины", – также говорится в письме.

Что такое "Северный поток – 2"

Российский магистральный газопровод в Германию через Балтийское море (его длина составляет 1234 км в одну сторону и 2468 км по двум ниткам) – это расширение "Северного потока".

Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран. Среди них: вышеупомянутые Германия (85 км) и Россия (118 км), а также Дания (147 км), Финляндия (374 км) и Швеция (510 км).

Как все было

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2". Страны опубликовали совместную декларацию с обещаниями Киеву, в которых решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.

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В опубликованном заявлении многократно подчеркивается необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий России в Украине и за ее пределами.

По данным СМИ, позже Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", поскольку это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева. В Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщалось, Германия не планирует планирует останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 2". Однако в случае агрессивных действий со стороны России ФРГ намерена выбрать путь посложнее для ответных мер.

В случае, если Россия будет использовать "Северный поток – 2" против Украины, Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза, заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Политик считает, что таким образом РФ не сможет превратить газопровод в геополитическое оружие.

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