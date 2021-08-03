Українська
$ 26,84
31,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пошатнет безопасность, ударит по Украине. В 9 странах осудили договор США о "Северном потоке – 2"

3 августа 2021 14:00

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина

Политики считают газопровод геополитическим проектом, который направлен на расширение влияния России на Европу

В США и странах ЕС поддержали Украину. Коллаж "Сегодня"

В США и странах ЕС поддержали Украину. Коллаж "Сегодня" / Фото: Nord Stream 2, Senator Bob Menendez

Представители девяти стран выступили против договоренности США и ФРГ о "Северном потоке – 2". Соответствующее заявление размещено на сайте председателя Комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки Роберт Менендес.

Реклама

Политик и его коллег из европейских стран подписали совместный документ, в котором выступили против газопровода "Северный поток – 2". Помимо Менедеса заявление подписали главы комитетов парламентов:

  • Эстонии;
  • Ирландии;
  • Латвии;
  • Литвы;
  • Украины;
  • Великобритании;
  • Чехии;
  • Польши.

"С сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку – 2", которое предусматривает возобновление работ по завершению газопровода", – говорится в документе.

О чем говорится в письме

"Северный поток – 2" – геополитический проект, направленный на расширение влияния России на Европу путем господства на энергетическом рынке, считают главы международных комитетов парламентов. После завершения строительства газопровода влияние российского газа усилится в европейской энергетической системе.

Политики уверены, такое соглашение поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США.

Однако особое внимание в письме уделено Украине, на которой договоренности скажутся больше всего.

"Завершение "Северного потока – 2" даст России еще один инструмент давления и шантажа в отношении Украины. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий за свой проевропейский выбор. В результате погибли более 14 тысяч украинцев, и каждую неделю все больше украинских военных отдают свою жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль для противодействия агрессии в Украине", – говорится в тексте заявления.

Реклама

Далее главы главы международных комитетов парламентов обращаются к НАТО с призывом об усилении сдерживания. Особенное внимание просят обратить на Восточный фланг от Балтийского до Черного моря.

Политики намерены взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО. Однако Киев должен провести необходимые реформы и соответствовать стандартам членства в Североатлантическом Альянсе.

"Для консолидации усилий украинского правительства по трансформации, а также демократии и прав человека в регионе мы призываем ЕС согласовать перспективу членства для Украины", – также говорится в письме.

    Что такое "Северный поток – 2"

    Российский магистральный газопровод в Германию через Балтийское море (его длина составляет 1234 км в одну сторону и 2468 км по двум ниткам) – это расширение "Северного потока".

    Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран. Среди них: вышеупомянутые Германия (85 км) и Россия (118 км), а также Дания (147 км), Финляндия (374 км) и Швеция (510 км).

    Как все было

    21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства "Северного потока-2". Страны опубликовали совместную декларацию с обещаниями Киеву, в которых решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и ее европейский путь.

    Реклама

    В опубликованном заявлении многократно подчеркивается необходимость принять меры против российской агрессии и деструктивных действий России в Украине и за ее пределами.

    По данным СМИ, позже Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", поскольку это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева. В Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

    Как сообщалось, Германия не планирует планирует останавливать прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 2". Однако в случае агрессивных действий со стороны России ФРГ намерена выбрать путь посложнее для ответных мер.

    В случае, если Россия будет использовать "Северный поток – 2" против Украины, Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза, заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Политик считает, что таким образом РФ не сможет превратить газопровод в геополитическое оружие.

    Последние новости в мире и Украине можно узнать в выпуске "Сегодня":

    Реклама

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Реклама

    Популярные статьи

    Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
    Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
    Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
    Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
    Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
    Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
    К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
    К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
    Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
    Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
    Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
    Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять