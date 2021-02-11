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Год работы НКРЭКУ обошелся энергорынку в десятки миллиардов гривен, – Кучеренко

11 февраля, 15:21

Инна Бабур Инна Бабур

"Все эти долги – это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ", – заявил нардеп

Миллиардные долги на рынке электрической энергии и природного газа стали результатом провальной работы нелегитимного состава НКРЭКУ.

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Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Все эти долги – это результат работы нелегитимного регулятора НКРЭКУ, который должен быть разогнан еще год назад. Чем больше мы будем держать этих самозванцев у власти – тем в большую пропасть будем падать", – заявил Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 90% ответственности за провал на рынке несет именно НКРЭКУ.

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"Наглядный пример, как работает "независимый" самопровозглашенный регулятор и правительство без министра. На рынке электроэнергии катастрофа такого размера, что мы за 10 лет не распутаем клубок долгов, который создали регулятор с правительством и монобильшистю за 1 год. Гарантированный покупатель – поставщик электроэнергии для населения – за год своего существования накопил почти 35 млрд гривен долгов", – отметил Кучеренко.

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Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредила о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".

По информации экспертов "Центра Разумкова", причиной кризиса стала несбалансированная и ошибочная политика регулятора НКРЭКУ. В "Центре Разумкова" объяснили, что после запуска рынка в 2019 году в нормальном режиме он проработал всего 2-3 месяца, после чего НКРЭКУ перевела его на ручной режим регулирования, введя ряд ограничений. Именно эти ограничения привели к возникновению более 50 млрд грн долгов на энергорынке.

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