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Год на карантине: как в Украине изменились зарплаты

12 марта, 15:11

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Число украинцев, получающих минимальную зарплату, выросло до 186 тысяч

Ровно год назад, 12 марта 2020 года, Украина вступила в новый для себя период – начался карантин, призванный сдержать пандемию COVID-19. О том, как принятые меры отразились на наших зарплатах – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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В Украине выросло число людей, которые работают за минимальную зарплату. Если в конце 2019-го минимальную зарплату получали около 150 тыс. человек – 2,1% среднеучетного количества работников, то через год, в конце 2020-го, таких стало на 36 тыс. больше – 186 тыс., или 2,6% работающих.

Средняя зарплата за карантинный год выросла на 1610 грн, или на 15% – с 10 727 за январь 2020 года до 12 337 грн за январь 2021-го. Однако средняя зарплата не учитывает, какой процент работников получает такие деньги.

Также напомним, что с ростом зарплаты, растет и задолженность по ней. Так, общая сумма долга по выплате заработной платы в Украине на 1 февраля 2021 года составила 2,972 млрд грн. А годом ранее она была ниже на 500 млн грн.

В тренде
Год на карантине: как в Украине изменились зарплаты

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Жизнь в неизвестности и работа через интернет: как год карантина изменил Украину".

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Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли повысить зарплаты в Украине до уровня польских. Короткое объяснение – в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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