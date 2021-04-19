Глава НКРЭКУ Тарасюк заводит зеленую энергетику в глубокий долговой кризис, – инвесторы

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк отказывается выполнять обязательства по решению долгового кризиса в секторе зеленой энергетики и тем самым углубляет кризис в отрасли. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, сообщает "Главком".



"Мы и ожидали после того, как подписал меморандум председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, что они согласятся в полном объеме включать средства, которые необходимы для обеспечения выплат по зеленому тарифу в тариф НЭК Укрэнерго. Но этого мы не увидели", – сказал Козакевич.



По его словам, НКРЭКУ не решает вопрос накопленных долгов 2020 года, в частности в перераспределении средств государственных банков не в пользу инвесторов в зеленую энергетику. Более того, создает проблемы с расчетами в 2021 году.



"Каким-то образом неизвестным, странной установкой комиссия вмешалась в это дело и обязала гарантированного покупателя распределить средства, полученные как кредитные поровну между зеленой энергетикой и "Энергоатомом", – пояснил Козакевич.



Он подчеркнул, что инвесторы расстроены политикой государства в отношении к зеленой энергетике, так как они согласились урезать свои доходы на 7-15%, снизив "зеленые тарифы", но государство даже при этих условиях не пытается разрешить кризис долгов.



"Никакие договоренности не действуют, к сожалению", – подытожил Козакевич.



Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован в первий раз с 2015 года.



По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.



Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.



По результатам опросов, проведенных экспертной организацией DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

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