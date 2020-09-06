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Глава Минздрава назвал справедливую зарплату для медиков

6 сентября, 11:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Степанов заверил, что расчеты о повышении оплаты уже поданы Минфину

Украинские врачи после окончания интернатуры должны получать зарплату в размере 20-25 тысяч гривен.

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Об этом на брифинге заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о враче, то после интернатуры, нам кажется, что врач должен получать заработную плату, начиная с 20-25 тысяч гривен. Тогда это будет действительно справедливая заработная плата. Эти расчеты мы подали Министерству финансов", - сказал он.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинским медикам удалось найти "идеальный баланс" между ограничениями и жизнью страны.

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Также сообщалось, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

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Также мы сообщали о том, что в Украине ослабить карантин оказались не готовы Киев и 18 областей страны.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты медики врачи Минздрав Максим Степанов

Источник: Сегодня

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