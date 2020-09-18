Глава Минфина рассказал о критериях минимальной зарплаты в Украине

На сегодняшний день соотношение минималки к средней зарплате в Украине составляет 45%

Соотношение минимальной и средней зарплаты является тем критерием, который может сказать, является ли достаточной "минималка" в стране.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы ведомства – и Минфин, и Кабмин тщательно просчитывают возможности экономики пересмотру минимальной зарплаты.

"Мы считаем, что соотношение минимальной зарплаты и средней зарплаты является тем критерием, который может нам сказать, достаточная или не достаточна минимальная зарплата", – говорит Марченко.

По его словам, на сегодняшний день этот показатель в Украине составляет 45%. В Польше и других странах Евросоюза – более 50%, в Турции – 72%.

"Цифры в бюджете – обоснованные и подтвержденные", – добавил министр.

Напомним, что повышение минималки в 2021 году пройдет в два этапа:

С 1 января 2021 – до 6000 гривен. С 1 июля 2021 – до 6500 гривен.

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В Минфине рассчитывают, что после этого повышения соотношение минимальной зарплаты к средней вырастет до 48%.

Сейчас минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 5000 гривен, что составляет 45% средней зарплаты. Последнее повышение минималки произошло с 1 сентября.

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