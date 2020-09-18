Глава Минфина рассказал о критериях минимальной зарплаты в Украине

Соотношение минимальной и средней зарплаты является тем критерием, который может сказать, является ли достаточной "минималка" в стране.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".
По словам главы ведомства – и Минфин, и Кабмин тщательно просчитывают возможности экономики пересмотру минимальной зарплаты.
"Мы считаем, что соотношение минимальной зарплаты и средней зарплаты является тем критерием, который может нам сказать, достаточная или не достаточна минимальная зарплата", – говорит Марченко.
По его словам, на сегодняшний день этот показатель в Украине составляет 45%. В Польше и других странах Евросоюза – более 50%, в Турции – 72%.
"Цифры в бюджете – обоснованные и подтвержденные", – добавил министр.
Напомним, что повышение минималки в 2021 году пройдет в два этапа:
- С 1 января 2021 – до 6000 гривен.
- С 1 июля 2021 – до 6500 гривен.
В Минфине рассчитывают, что после этого повышения соотношение минимальной зарплаты к средней вырастет до 48%.
Сейчас минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 5000 гривен, что составляет 45% средней зарплаты. Последнее повышение минималки произошло с 1 сентября.
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