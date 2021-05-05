Гетманцев повышает налоги для предпринимателей, зато дает льготы игорному бизнесу, – эксперт

Председатель финансового комитета парламента лоббирует налоговые льготы для игорного бизнеса и повышение налогов для всех остальных, несмотря на коронакризис. Об этом заявил экс-нардеп Дмитрий Добродомов, пишет "Politeka".

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"Вдруг появляется законопроект финансового комитета, где глава Даниил Гетманцев, который дает огромные льготы на налогообложение игорного бизнеса. Чувствуете разницу между бизнесменами, которые теряют свой бизнес, и игорным бизнесом, которому льготы ввели? Налог на прибыль вообще уменьшили с 30 до 10%, втрое уменьшили стоимость лицензии. Военный сбор вообще забрали, только по выигрышу более 50 тысяч", – рассказал Добродомов в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил: ранее власти заявляли, что от легализации игорного бизнеса рассчитывают получить дополнительные средства в бюджет. Однако сейчас предоставляют им налоговые льготы, несмотря на то, что в госбюджете огромные дыры. Другие отрасли значительно больше пострадали от кризиса и именно они нуждаются в поддержке, однако для них власти предлагают повысить налоги.

"С одной стороны, давайте мы повысим налоги, а с другой – давайте налоги снизим и сделаем льготы для игорного бизнеса. Необходимый бизнес в нашей стране на сегодняшний день! Причем предлагается сделать от 3 до 5 лет. Это означает, что этих обещанных от легализации игорного бизнеса денег в бюджете не будет. А у нас последнее вытащат. Затем последуют повышение акцизов на табак, топливо, алкоголь", - подчеркнул Добродомов.

Он также отметил: повышение налогов приведет к росту цен и в конечном счете за это заплатят обычные украинцы.

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Ранее народный депутат, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса, поэтому сейчас нужно расширить программы поддержки бизнеса и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

Недавно налоговый комитет Рады также "протянул" поправки, согласно которым снижаются ставки акциза для табачных изделий для электронного нагрева (типа IQOS). Из-за этого бюджет ежегодно будет терять миллиарды гривен, а на рынке нарушаются правила конкуренции. Также это решение нарушает директивы ЕС, к которым присоединилась Украина.