Гетманцев пообещал, что "бюджетной ночи" в Раде в этом году не будет

В Верховной Раде намерены сделать все возможное, чтобы избежать в этом году "бюджетной ночи". Бюджет-2021 нардепы могут принять в конце следующей недели.

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Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге по результатам заседания фракции монобольшинства, передает РБК-Украина.

По его словам, депутаты рассматривают вариант голосования за бюджет на внеочередном заседании.

"Ждать бюджетной ночи? Я бы не ждал. И мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Мы хотим достичь по крайней мере этого в этом бюджетном процессе, так как все сроки, которые были установлены бюджетным кодексом, мы уже просрочили. Не будет бюджетной ночи", – утверждает Гетманцев.

Напомним, 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год был внесен в Верховную Раду Украины.

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Верховная Рада намерена принять государственный бюджет Украины на следующий год в декабре.

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