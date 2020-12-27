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Гетманцев назвал число ФОПов, которые завели "кассовые аппараты в смартфоне"

27 декабря, 01:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Виртуальные РРО действуют в Украине почти пять месяцев

В Украине "кассовые аппараты в смартфоне" зарегистрировали около 60 тыс. физических лиц-предпринимателей.

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Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "Радио Свобода".

"Относительно программного РРО – это программа, обычное приложение к телефону, который ты можешь скачать с сайта налоговой. Вроде приложении "Дія". Установить на смартфон и через смартфон, через камеру проводить учет всех операций, которые есть. Это бесплатно. Это уже работает с 1 августа. С 1 августа уже около 60 тыс. зарегистрированных таких программных РРО", – рассказал Гетманцев.

Отметим, с 1 августа 2020 года украинские предприниматели вместо традиционных кассовых аппаратов имеют возможность скачать на смартфон, компьютер или другое устройство с операционной системой Android или Windows и подключенное к интернету, программные РРО (регистраторы рассчетных операций). Приложение можно использовать как кассовый аппарат.

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В то же время противники обязательных кассовых аппаратов утверждают, что в бесплатных РРО ограниченное количество позиций, которые можно занести в "кассовый аппарат в смартфоне", кроме того, не везде можно вовремя зарядить смартфон, а также нужен постоянный доступ в интернет.

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Напомним, уже несколько недель продолжаются протесты физлиц-предпринимателей на Майдане в Киеве. Одно из основных требований ФОПов отсрочка обязательного использования кассовых аппаратов. Помимо этого люди протестуют против закрытия бизнеса на время локдауна, слишком скромной помощи от государства и усиления налогового давления вместо обещанных упрощений.

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кассовые аппараты смартфоны ФЛП Даниил Гетманцев
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