Германия ждет новых санкций против Nord Stream 2: решает, как защищаться от США

В Берлине заговорили о штрафных пошлинах на импорт американского газа

Газопровод "Северный поток – 2", по которому российский природный газ должен пойти в Германию по дну Балтийского моря, будет достроен, даже несмотря на санкции США, которые будут приняты и при новом президенте Джо Байдене.

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Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщает Интерфакс.

"Думаю, американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток – 2" все равно будет достроен", – сказал он информагентству и добавил. – Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами".

По его словам, пока нет конкретных решений, но есть влиятельные экспертные группы, которые при участии бывших представителей Еврокомиссии думают о том, какие у Германии есть возможности.

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Эрнст считает, что возможностей реакции много: от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа.

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"Также есть возможность заморозить имущество американских граждан в ЕС или ввести запреты на въезд – так же, как это делают американцы", – сказал Эрнст. По словам главы комитета Бундестага, все эти возможности должны обсуждаться.

Напомним, Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. Туда вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток – 2".

Также напомним, что временный посол США в Германии Робин Куинвилл призвал Берлин и ЕС наложить мораторий на строительство "Северного потока – 2" и показать России, что Европа больше не будет мириться с ее "злонамеренным поведением".

Мы также сообщали, что США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они будут распространяться и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

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