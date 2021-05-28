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Германия вложит 8 млрд евро в десятки водородных проектов: куда пойдут деньги

28 мая, 21:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сейчас транспорт на 95% зависит от ископаемого топлива, но Минэкономики и Минтранс Германии намерены это изменить

Германия вложит 8 млрд евро в 62 водородных проекта

Германия вложит 8 млрд евро в 62 водородных проекта / Фото: Pixabay

В рамках долгосрочной Национальной водородной стратегии Германии министерства экономики и энергетики, а также транспорта и цифровой инфраструктуры отобрали 62 крупномасштабных проекта, которые будут профинансированы.

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Об этом сообщает издание CleanEnergyWire.

"Мы хотим стать лидером в мире, когда речь идет о водородных технологиях", – сказал министр экономики Питер Альтмайер, добавив, что Германия и ЕС объединили свои силы и начали массовые инвестиции в водородные технологии.

Германия выделяет более 8 млрд евро в виде федеральных и государственных средств на 62 немецких проекта, которые охватят всю цепочку – от производства водорода и его транспортировки до промышленного применения.

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Сталелитейная и химическая промышленность являются основным направлением проектов, которые в конечном итоге могут сэкономить несколько миллионов тонн CO2 ежегодно в этих секторах. Помимо тяжелой промышленности, водород будет использоваться в транспортной сфере. Германия и ЕС стремятся изменить мобильность, от энергетической системы и приводных технологий до заправочной инфраструктуры, добавил министр транспорта Андреас Шойер.

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"В настоящее время транспорт все еще более чем на 95 процентов зависит от использования ископаемого топлива. Поэтому нам срочно нужна мобильность, основанная на возобновляемых источниках энергии. Экологичный водород и топливные элементы во всех видах транспорта отличное дополнение к электромобилям, работающим только на аккумуляторных батареях", – заявил он.

Среди 50 проектов, отобранных Минэкономики, имеются генерирующие установки суммарной мощностью электролиза более двух гигаватт для производства зеленого водорода, что соответствует 40% цели, поставленной в Национальной водородной стратегии – 5 гВт к 2030 году.

Планируется также строительство 1700 км водородных трубопроводов. 12 выбранных Министерством транспорта проектов сосредоточены на разработке и производстве систем и транспортных средств на топливных элементах, от легковых и грузовых автомобилей до муниципального транспорта, а также на развитии общенациональной и трансграничной сети водородных заправок.

Напомним, Украина и Германия договорились о совместных проектах в водородной энергетике, развитие которой набирает обороты в Европе. Немецкая сторона уверена, что у нашей страны есть значительный потенциал для производства и транспортировки водорода.

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