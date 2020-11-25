Українська
$ 28,37
33,68
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

25 ноября, 13:03

Инна Бабур Инна Бабур

Игорь Щуров вошел в топ-25 лучших топ-менеджеров Украины и удостоен награды в номинации "Стратег"

Игорь Щуров на награждении лучших топ-менеджеров 2020
Реклама

Игорь Щуров на награждении лучших топ-менеджеров 2020

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров вошел в топ-25 лучших топ-менеджеров Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и был удостоен награды в номинации "Стратег".

В тренде
Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить

Игорь Щуров возглавляет нефтегазовый бизнес ДТЭК начиная с 2011 года. Составители рейтинга отметили, что под его руководством компания нарастила добычу газа более чем в три раза и ежегодно демонстрирует рекордные для отрасли производственные показатели. Также за это время ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения, одной из наиболее инновационных и высокотехнологичных компаний газодобывающего сектора Украины.

Реклама

"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины. Каждая награда и оценка общественности подтверждает правильность выбранной нами стратегии. Потому что добыча газа жизненно важна для страны, как с точки зрения наполнения бюджета, так и в вопросе энергетической безопасности", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

При формировании финального списка топ-25 лучших управленцев учитывались такие критерии как личная, инновационная и корпоративная эффективность, рентабельность компании за прошлый год, а также оценка экспертного жюри и редакционной коллегии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг добыча газа ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПов
Мелкий бизнес боится: 14 главных мифов о кассовых аппаратах для ФОПовБизнес
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Страсти по
Страсти по "Антонову": за предприятие сцепились "Укроборонпром" и новое министерствоЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять