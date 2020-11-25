Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

Игорь Щуров вошел в топ-25 лучших топ-менеджеров Украины и удостоен награды в номинации "Стратег"

Реклама Игорь Щуров на награждении лучших топ-менеджеров 2020

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров вошел в топ-25 лучших топ-менеджеров Украины по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и был удостоен награды в номинации "Стратег".

Игорь Щуров возглавляет нефтегазовый бизнес ДТЭК начиная с 2011 года. Составители рейтинга отметили, что под его руководством компания нарастила добычу газа более чем в три раза и ежегодно демонстрирует рекордные для отрасли производственные показатели. Также за это время ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения, одной из наиболее инновационных и высокотехнологичных компаний газодобывающего сектора Украины.

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"ДТЭК обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины. Каждая награда и оценка общественности подтверждает правильность выбранной нами стратегии. Потому что добыча газа жизненно важна для страны, как с точки зрения наполнения бюджета, так и в вопросе энергетической безопасности", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

При формировании финального списка топ-25 лучших управленцев учитывались такие критерии как личная, инновационная и корпоративная эффективность, рентабельность компании за прошлый год, а также оценка экспертного жюри и редакционной коллегии.

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