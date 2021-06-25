ГБР возбудило уголовное производство против нардепа СН Семинского за вымогательство акций "Нефтегаздобычи"

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Государственное бюро расследований 16 июня открыло уголовное производство против народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

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Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ имеется в распоряжении РБК-Украина.

Нардепу инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.189 УК Украины, а именно сопровождающееся угрозами требование переписать на себя долю в крупнейшей частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", которой ранее руководил Семинский, эквивалентную 150 млн долл.

Это второе уголовное производство против Семинского. Первое уголовное производство, открытое против нардепа, предполагает совершение уголовного преступления в соответствии с ч.5 ст.191 УК Украины, а именно – присвоение части прибыли компании "Нефтегаздобыча" во время пребывания на должности председателя правления компании.

Оба дела расследуются по жалобе экс-нардепа и бывшего министра транспорта Николая Рудьковского. По его словам, Семинский угрожал ему уголовным производством, требуя переписать долю в компании стоимостью более 150 млн долларов, которая принадлежит семье Рудьковского.

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Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, так называемого "уголовного авторитета" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

При этом Семинский часто упоминает о своем статусе народного депутата и причастности к президентской команде.

"Семинский говорит: если ты перепишешь ("долю в Нефтегаздобыче" – ред.), я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим", – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее будущий депутат также попал на записи, в которых он подтверждал готовность заплатить за мандат до 7 миллионов, и позднее признал подлинность этих материалов

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали 200 млн долл. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".