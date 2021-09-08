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У "Газпрома" не будет выхода. Почему "Северный поток – 2" не сможет обойтись без Украины

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
8 сентября, 18:53
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Как считают в Польше, "Газпром" не сможет использовать на полную мощность "Северный поток – 2"
"Северный поток – 2" не заработает на полную мощность из-за европейских регуляций. Коллаж: "Сегодня"
"Северный поток – 2" не заработает на полную мощность из-за европейских регуляций. Коллаж: "Сегодня"

Газопровод "Северный поток – 2", если и будет введен в эксплуатацию, то не будет использоваться на полную мощность. Это означает, что ему придется транспортировать газ через Украину.

Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский, сообщает Укринформ.

"Завершение строительства газопровода при условии, что он будет функционировать в соответствии с европейскими регуляциями, будет означать, что "Газпром" не сможет его использовать на полную мощность. Если он не сможет этого делать, то вынужден будет в дальнейшем транспортировать газ через Украину",– сказал Маевский.

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Маевский подчеркнул, что это важно, так как украинцы являются польскими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность.

"Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2",– подчеркнул Маевский.

"Северный поток – 2" не сможет работать в коммерческом режиме

Российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, Россия использует газ как геополитическое оружие. Поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы "Северный поток – 2" заработал в коммерческом режиме.

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Он отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен уже в ближайшие недели, однако, это не означает, что ему позволят работать в коммерческом режиме.

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