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"Гарпок" может потерять 2,6 миллиона долларов в международном арбитраже из-за "зеленой" энергетики

15 декабря, 15:31

Инна Бабур Инна Бабур

Речь идет об арбитражных расходах в спорах по договорам купли-продажи "зеленой" электроэнергии

Расходы на споры с производителями "зеленой" энергии в международном арбитраже в Париже могут достигать для государственного "Гарантированного покупателя" 2,6 миллиона долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, пишет "Экономическая правда".

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Речь идет об арбитражных расходах в случае рассмотрения Международным арбитражным судом Международной торговой палаты споров по договорам купли-продажи "зеленой" электроэнергии. Период охватывает март-июль этого года.

"Гарантированный покупатель" обратился к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о необходимости установления размера платежей производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для покрытия возможных арбитражных расходов.

В письме отмечается, что производители, которые работают по "зеленому" тарифу или получили тариф по результатам аукциона, являются предприятиями с иностранными инвестициями и выбрали местом решения споров международный арбитраж, создадут целевой фонд для "Гарпока". Они обязуются платить в пользу "Гарпока" взносы для фонда, которые направят на покрытие арбитражных затрат.

Такой вклад может быть не более 1% чистого дохода плательщика за прошедший период, пока его хотят установить на уровне 0,11% чистого дохода.

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Это будет касаться 27 объектов, долг "Гарпока" перед которыми составляет почти 600 млн грн за март-июль.

Сейчас открытых производств в Парижском арбитраже нет.

По состоянию на 8 декабря "Гарпок" рассчитался с производителями из ВИЭ на 45% с начала года. Долг госпредприятия составляет 26,17 миллиарда гривен.

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арбитраж НКРЭКУ зеленая энергетика ВИЭ
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