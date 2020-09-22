"Гарантированный покупатель" видит минимум три возможности для погашения задолженности за "зеленую" электроэнергию

Проблема с оплатой перед предприятиями ВИЭ возникает из-за долгов "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель"

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" привело перечень мероприятий, реализация которых позволит решить проблему задолженности и дефицита средств для оплаты "зеленой" электроэнергии в Украине. Как сообщается на сайте компании, проблема с долгами перед предприятиями возобновляемой энергетики возникает из-за несвоевременности и неполных расчетов НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель", пишет "Городон".

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Также для покрытия дефицита и перечисления денег производителям электроэнергии из возобновляемых источников, по мнению директора государственного предприятия Константина Петриковца, возможны такие варианты:

плата за урегулирование "небалансов" за сентябрь – октябрь 2020 года;

привлечение кредитных средств международных финансовых институтов;

выпуск облигаций внутреннего государственного займа, что предусмотрено законом 810-IX.

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Как отмечают на госпредприятии, есть ряд решений, которые позволят стабилизировать ситуацию с оплатами на рынке электроэнергии и минимизируют манипуляции.

"Установить минимальную цену на внутрисуточном сегменте рынка на уровне не ниже 105% от цены рынка на сутки вперед для соответствующего расчетного периода, что сделает невозможными манипуляции участников рынка, связанные с куплей-продажей электрической энергии между различными сегментами рынка", – отмечают на предприятии.

Также предлагается установить для ГП "Гарантированный покупатель" при расчете цены на электрическую энергию, которую предприятие вынуждено продавать как "небалансы" оператору системы передачи "Укрэнерго", отдельного коэффициента финансового балансирования для определения цены продажи на уровне не ниже 95% от цены на рынке на сутки вперед соответствующего расчетного периода, чтобы обеспечить выполнение предприятием специальных обязательств.

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Сообщается, что ситуацию с оплатой улучшит обеспечение своевременных перечислений денег за услуги со стороны НЭК "Укрэнерго" и за купленные "небалансы" электроэнергии в ГП "Гарантированный покупатель".

По данным госпредприятия, дефицит средств для выполнения обязательств перед производителями "зеленой" электроэнергии до конца года составит 18,8 млрд грн, из которых 9,8 млрд грн – недостающий объем средств согласно прогнозным графикам расчетов НЭК "Укрэнерго" за услугу и урегулирование "небалансов" и еще 9 млрд грн – часть ранее накопленного долга.

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18 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а также компания "Укрэнерго" должны обеспечивать возможность полных расчетов за произведенную "зеленую" электроэнергию в Украине. В конце августа он заявлял, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа вступил в силу закон №810-ІХ, задача которого – реализовать ключевые положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы, которые, по планам законодателей, позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, писало агентство "РБК-Украина".

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