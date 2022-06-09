РФ украла лого на замену McDonald's: откуда брали идеи для "креатива" (фото)

Российский заменитель McDonald's без названия показал новый "креативный" логотип и начал его рекламировать

Вместо McDonald's в РФ будет компания с другим, но очень похожим логотипом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сеть заведений, которая заменит McDonald’s в России, публично продемонстрировала свой новый логотип.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

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На логотипе "импортозамещенных" ресторанов быстрого питания изображены две стилизованные палочки картофеля фри и оранжевый круг, символизирующий бургер. Фоном служит зеленый цвет, который у посетителей якобы должен ассоциироваться с качеством продукции и обслуживания.

Новое лого заменителя McDonald's в РФ / Фото: скриншот

Украденное лого

После обнародования нового логотипа пользователи соцсетей разоблачили россиян в очередной краже – он очень похож на символику известных брендов. Особенно заметно сходство с украинской сетью автозаправок WOG. По сути, это та самая, только перевернутая буква в измененном цвете.

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Логотип WOG, фото с сайта сети АЗС

Удивительно похож российский "картофель фри и бургер" на логотип популярной компании звукозаписи Warner Music Group.

Лого Warner Music Group / Фото: скриншот

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В соцсетях уже начали шутить о том, что новое лого фастуда с РФ – это сочетание Warner Music Group с флагом Республики Бангладеш:

В соцсетях уже "гуляют" мемы по теме нового лого в РФ / Фото: скриншот

Сеть уже начала рекламировать свой логотип, хотя собственное название на замену McDonald's еще не придумали. Прорабатывают восемь зарегистрированных вариантов, в том числе:

"Тот же";

"Свободная касса";

"Это он";

"Точно он";

"Компас".

"Обновление" в меню

Создали уже новые макеты дизайна упаковок для продукции. Они очень напоминают обертки для бургеров из американской сети, но без некоторых элементов и с измененными названиями: "Гранд" вместо "Роял", "Фиш Бургер" вместо "Филе-о-фиш", "Гранд де Люкс" вместо "Роял де Люкс" и тому подобное.

Российский аналог "Филе-о-фиш" / Фото: скриншот

Российский аналог "Роял" / Фото: скриншот

Российский аналог наггетсов / Фото: скриншот

Российский аналог картофеля фри / Фото: скриншот

Российский аналог двойного чизбургера / Фото: скриншот

По предварительной информации, открыть почти 200 заведений, ранее принадлежавших McDonald's, в России планируют до конца июня. В то же время в AppStore уже выложили тематическое приложение, которое называется "Мой бургер".

Истерия в РФ

В мае компания McDonald's официально заявила о прекращении своей деятельности в России после 30 лет работы. Сеть заведений быстрого питания была выставлена на продажу.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в России работали 850 ресторанов McDonald's, где было трудоустроено 62 тыс. человек. После 24 февраля заведения не работали, но компания продолжала выплачивать зарплату сотрудникам.

Окончательный выход сети с русского рынка сопровождался запретом употреблять любые логотипы, бренды, наименования и меню ресторанов. Единственное, что компания оставила себе в России, – права на товарный знак.

На следующий день после заявления компании россияне начали массово продавать фирменную одежду и брендовые принадлежности с логотипами американской сети. В продаже была полная форма работника заведения (футболка, брюки, кепка, ремень), а также свитера с надписями, худи, сумки, панамки и разнообразные аксессуары. Конечно, не обошлось и без шутников, продававших обесцененные товары за 500 тыс. – 1 млн рублей.

Ранее "Сегодня" писали, что нефтяной гигант Shell уже нашел покупателя на свою сеть заправок в России и завод в Твери. В то же время из-за выхода иностранных компаний российские автомобили остались без важных элементов для безопасности пассажиров, поэтому требования к производству машин решили ослабить.