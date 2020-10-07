Формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" идентичны по своей сути, – Кучеренко

Однако государство одну из них расследует, а вторую считает образцовой

Формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам+" и на природный газ "Амстердам+" по своей сути идентичны и основаны на едином принципе, однако государство одну из них расследует, а вторую считает образцовой.

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Об этом в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Уже долгие годы, минимум последние 4 года, "Нафтогаз" нам продает газ по такой же формуле. Был до этого немецкий город Дюссельдорф, год назад стал Амстердам. Вот от Амстердама до Роттердама, не знаю, по-моему, километров 50-100. Почему одна формула, вы считаете ее преступной, а другую формулу вы продолжаете считать не просто образцом, а более того, она еще у нас и зафиксирована в меморандуме с МВФ", - заявил Кучеренко.

По его словам, причина такого выборочного подхода в "полном отсутствии логики, юридической культуры и чистоты в действиях правительства".

Также он добавил, что предвзятый подход правоохранителей к идентичным по своей сути формулам свидетельствует об их непрофессионализме.

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"Вот такая у нас коллизия и замкнутый круг, из которого хорошо бы уже выскочить, но как-то пока оптимизма у меня нет по поводу выскакивания из этого замкнутого круга", – добавил Кучеренко.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости энергетического угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она предусматривала цену на европейском хабе в портах "Амстердам-Роттердам-Антверпен" плюс стоимость доставки в Украину. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 г. со вступлением в силу Закона "О рынке электроэнергии".

В 2017-2020 гг. цены на природный газ для населения определялись по аналогичному принципу импортного паритета – цена на газовом хабе в Европе плюс стоимость доставки. С 2017 по 2019 г. действовала формула "Дюссельдорф+" с привязкой к немецкому хабу NCG, с в 2020 г. – так называемая формула "Амстердам+", основанная на нидерландском хабе TTF. После 1 августа 2020 г. правительство напрямую не регулирует цены на газ для населения, однако привязка к принципу "хаб+" сохраняется.

Весной 2017 г., спустя год после введения формулы "Роттердам+" и после медиакампании против нее, НАБУ открыло по этой формуле расследование. Оно длилось 3,5 года и было закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления.

25 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил, что в деле нет доказательств вины подозреваемых и прокуратура закрыла дело обоснованно в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

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