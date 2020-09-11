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Формула "Роттердам+" принималась во исполнение международных обязательств Украины, – Минэнерго

11 сентября, 17:41

Инна Бабур Инна Бабур

Формульное обеспечение формирования цены на энергоресурсы предусмотрено ассоциацией с ЕС, - и.о. министра энергетики

Формульное ценообразование на энергетический уголь с использованием европейских ценовых индексов было введено в рамках выполнения обязательств перед международными партнерами Украины. Об этом во время брифинга 11 сентября сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславець, пишет "Главком".

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"Мы как государство взяли на себя много обязательств, в том числе и подписывая ассоциацию с ЕС. И формульное обеспечения формирования цены на энергоресурсы предусмотрено этой ассоциацией. Поэтому в то время и была проведена НКРЭКУ реформа, которая утвердила соответствующую формулу не только в электроэнергетике, но и на рынке газа также было введено формульное определение индикативных цен. Поэтому я считаю, что это было выполнение наших обязательств между нами и международными партнерами", - заявила и.о. министра на вопрос, была ли формула "Роттердам+" обоснованной.

Она добавила, что в этом деле проводилась комплексная экспертиза, которая не установила нанесения убытков от действия формулы.

"Из средств массовой информации я знаю, что доказательства о том, что указанная формула нанесла какие-то определенные убытки кому-то, не были подтверждены, экспертиза это не доказала. Поэтому на основании этого дело было, наверное, закрыто", – отметила Ольга Буславець.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

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11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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экспертиза Минэнерго НАБУ ценообразование НКРЭКУ САП Роттердам+
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