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Формула "Роттердам+" полностью соответствует европейской практике, – экс-министр энергетики

15 сентября, 16:39

Инна Бабур Инна Бабур

До введения формульного ценообразования цена на уголь в Украине определялась чиновниками в ручном режиме

Формульное ценообразование на энергетический уголь с использованием европейского ценового индекса, получившее название "Роттердам+", полностью соответствует европейской практике.

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Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков.

"Роттердам+" – определение цены по хабам в Европе на энергоносители – это абсолютно европейская практика. И абсолютно это было оправдано. Тут дискуссии не может быть. Просто мы никак не хотим отпустить электроэнергетику на рыночные условия работы. Нигде в мире такого нет", – отметил Плачков.

Он напомнил, что до введения НКРЭКУ формулы "Роттердам+" цена на уголь в Украине определялась чиновниками в ручном режиме.

"Это всегда было субъективно, всегда это несправедливая цена. А так цена формируется в режиме онлайн. Есть биржа, есть цена – все, подымаются цены, опускаются цены. И таким образом, если там снижаются цены, наши шахтеры снижают. Если мировая тенденция на повышение цены угля, почему наши шахтеры должны продавать по дешевой цене? Ну логика же простая", - пояснил экс-министр.

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Закрытие прокуратурой дела Плачков назвал ожидаемым, поскольку аргументы против прозрачного формульного ценообразования были несостоятельны.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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