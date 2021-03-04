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Финансовый директор ДТЭК возглавил "ТОП-100. Рейтинг крупнейших"

4 марта, 09:00

Ирина Ненько Ирина Ненько

В лонг-лист рейтинга вошли около 90 финансовых директоров крупнейших компаний Украины

Директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив возглавил рейтинг лучших финансовых директоров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Об этом стало известно во время церемонии награждения победителей рейтинга в Киеве.

Директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив
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По словам директора по стратегии и финансам ДТЭК Олега Тымкив, вхождение компании в рейтинг лидеров финансового рынка – это признание многолетнего вклада ДТЭК в развитие отечественной энергетики, свидетельство профессионализма и финансовой экспертизы команды: "Благодарю жюри, экспертов и редакцию за столь высокую оценку деятельности ДТЭК. Это заслуга всей нашей большой команды. Особенно приятно, что наша робота и усилия были отмечены в столь непростой и турбулентный для всей мировой и украинской экономики год".

По его словам, прошедший год стал для ДТЭК годом подведения итогов – компания отметила свое 15-летие и презентовала Новую стратегию ДТЭК 2030. С момента своего создания в 2005 году ДТЭК инвестировал в энергетику и устойчивое развитие 11,9 млрд долларов, став самым крупным чаcтным национальным инвестором и надежной точкой опоры для общества и государства в период трансформации.

"Произведенная компанией энергия освещает, согревает, помогает учить, лечить, строить, создавать новые технологии. Она поддерживает непрерывный цикл развития общества. Сегодня основная наша деятельность сосредоточена в Украине, но наши амбиции – стать успешной украинской компанией, которой удалось масштабировать свой успех на европейские рынки", – отметил директор по стратегии и финансам ДТЭК.

Он высказал уверенность, что глобальные тренды будут продолжать оказывать влияние на энергетику Украины, определять векторы ее развития – отрасль будет меняться, уходя в сторону низкоуглеродных технологий и инноваций.

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В лонг-лист рейтинга вошли около 90 финансовых директоров крупнейших компаний Украины.

Финальный рейтинг журнала формировался из двух оценок: экспертного жюри, в которое вошли представители международных компаний, специализирующихся на поиске и оценке руководителей высшего звена, рекрутинговых, консалтинговых компаний (60%) и оценки редакционной коллегии (40%).

Экспертное жюри оценивало финансовых управленцев по пяти критериям: репутация на рынке, эффективность, новаторское мышление, стратегическое планирование, антикризисное управление.

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рейтинг директор ДТЭК Олег Тымкив
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