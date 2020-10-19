Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен

За девять месяцев 2020 года Госслужба финансового мониторинга обнаружила на 60,3 млрд гривен финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими уголовными преступлениями.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

За это время Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов).

Кроме того, Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения госсредств и имущества. И за девять месяцев финмониторинг направил правоохранителям 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов).

Госслужба финансового мониторинга является подразделением финансовой разведки Украины и принимает усиленные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в рамках борьбы с коррупцией правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. Т.е., Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда.

За 2019 год Служба финансового мониторинга подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением других преступлений на 92,2 млрд гривен.

Также напомним, что в Украине за первую половину 2018 года Госфинмониторинг засек коррупционных сделок на 297,1 млрд грн.

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