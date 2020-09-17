Государственный спиртзавод под Харьковом продадут в частные руки

Госпредприятие "Укрспирт" продолжает курс, взятый на приватизацию спиртзаводов концерна, и Фонд госимущества уже объявил об аукционе на приватизацию Артемовского спиртзавода, входящего в структуру ГП.
Аукцион по приватизации актива состоится 20 октября, сообщает пресс-служба ФГИ.
Победитель аукциона после получения права собственности на объект, расположенный в Мерефе Харьковской области, сможет стать участником открытого рынка спирта.
Приватизационные аукционы состоятся по всем объектам ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" в рамках демонополизации рынка спирта.
Как говорится в сообщении ФГИ, это стало возможным после принятия в декабре 2020 года Верховной Радой и подписания президентом в закона "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового" № 318-IX.
Напомним, что окончательно монополию на рынке спирта в Украине отменили с 1 июля 2020 года.
Сайт "Сегодня" сообщал, что ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд гривен от приватизации спиртзаводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".
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