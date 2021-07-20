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Ферросплавные заводы считаются единственными "пострадавшими" в деле "Роттердам+" – адвокат

20 июля 2021 17:20

Ирина Ненько Ирина Ненько

Однако никакой экспертизы о своих убытках они так и не добавили в дело, констатировала Ирина Одинец

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Единственными "потерпевшими" за все 4 года расследование дела "Роттердам+" оказались два ферросплавных завода в Никополе и Запорожье.

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Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец в эфире телеканала "НАШ".

"Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов единственные в Украине думают, что они пострадавшие. Однако никакой экспертизы ими в деле так и не добавлено об их убытках и о размере их убытков", – сообщила Одинец.

Именно эти заводы единственные в стране, кто не согласен с решением Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

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"Единственными лицами в этом уголовном деле являются Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые каждый раз пытаются отменить закрытие этого дела и пытаются манипулировать судебными решениями", – отметила Одинец.

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Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось более 4 лет. В данный период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все они подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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