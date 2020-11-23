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Федоров рассказал, как мобильных операторов будут наказывать за плохой интернет

23 ноября, 21:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Укрчастотнадзор приобретет спецтехнику, чтобы ездить по стране и проверять качество мобильного интернета

Вопрос качественного мобильного интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины остается крайне актуальным, поэтому через два года операторов мобильной связи будут жестко наказывать за его низкое качество или вообще отсутствие.

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Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью новостям "Сегодня".

"У нас цель – за два года покрыть территорию [государства мобильным] интернетом. Только с 1 июля начался активный процесс улучшения интернета. У операторов существуют два года, чтобы достичь этой цели (связи 3G и 4G. – Ред.). Если она не будет достигнута, у них забирают лицензию", – рассказал чиновник.

Он добавил, что разработан план проверки качества интернета и он уже утвержден на заседании Кабинета министров.

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По его словам, на Кабмине будет принято решение о нераспределении прибыли Украинского государственного центра радиочастот, который будет отвечает за контроль качества интернета, и благодаря этой прибыли будет приобретено все необходимое новое оборудование, чтобы ездить во всей стране и контролировать качество интернета.

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Напомним, председатель оргкомитета IT-конференции iForum Александр Ольшанский заявил, что в Украине самое лучшее соотношение цены и скорости интернета.

Также напомним, аналитическая компания OpenSignal назвала страны с самым быстрым мобильным интернетом. В списке Украины не оказалось, так как в нашей стране отсутствует мобильная связь 5G. Хотя в рейтинге участвовали страны даже с 4G, в ТОП-12 вырвались лишь те государства, где существует мобильный интернет пятого поколения.

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мобильная связь лицензия мобильный интернет 3G-связь лицензирование 4G УГЦР Михаил Федоров Минцифра

Источник: Сегодня

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