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Ежедневный экспорт: как украинское зерно хотят доставлять в другие страны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 16:09
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В Европе оптимистно настроены по поводу нового зернового маршрута для Украины
Зерновая блокада: как союзники Украины будут решать проблему
Зерновая блокада: как союзники Украины будут решать проблему / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Зерновая блокада для Украины скоро закончится: как ожидается, уже в июле 2022 года украинское зерно будет поставляться на экспорт ежедневно. Но пока речь идет не о морских поставках, а об альтернативных маршрутах через Румынию, в частности с помощью судоходства на Дунае.

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Как пишет издание Bild, эти маршруты могут стать востребованными на постоянной основе, ведь все еще неизвестно, когда Черное море вновь станет безопасным.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, зерно из Украины уже возят по альтернативным маршрутам, но экспорт не является ежедневным, потому его следует наращивать.

При этом Бербок заявила, что деблокада портов в Черном море остается главным приоритетом в борьбе с российской "зерновой войной". Германия объединит свои усилия с США по работе в этом направлении.

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"Мы работаем вместе против циничной зерновой войны России. Россия ведет войну с помощью оружия и зерна", – сказала она.

Тем временем министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир озвучил идею о создании не временных, а постоянных альтернативных маршрутов по вывозу зерна из Украины в обход Черного моря. Как пишет издание EFE, чиновник считает, что поставки по Черному морю будут недоступными в долгосрочной перспективе даже после завершения войны.

Куда вывозят украинское зерно

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Ранее украинскую пшеницу удалось доставить в Литву, откуда она также отправится в другие страны по морю.

Зерно везли поездом в обход Беларуси через Польшу. Эшелон прибыл в литовский город Шештокус и оттуда отправится в порт Клайпеда.

"Сегодня" ранее писали, как Украина должна бороться с кражей нашего зерна оккупантами, и рассказывали, как украинская кукуруза прибыла в испанский порт.

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