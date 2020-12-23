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Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанам

23 декабря, 17:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В зависимости от транспортного средства, проезд по километру платной дороги будет отличаться в 6 раз

Украинский Кабмин на своем заседании в среду, 23 декабря, утвердил постановление о максимальном размере платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

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Согласно документу, ставка платы за километр расстояния составляет для:

  • мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – 0,023 евро (0,80 грн);
  • легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов до 10 мест с водителем, грузовиков до 3,5 тонн – 0,023 евро;
  • грузовиков с массой 3,5-12 тонн, автопоездов максимальной массой до 12 тонн, автобусов на 10-29 мест с максимальной массой не более 12 тонн – 0,045 евро (1,56 грн);
  • грузовиков и автопоездов с массой более 12 тонн, автобусов более 29 мест и массой свыше 12 тонн – 0,133 евро (4,62 грн).

Напомним, чтобы привлечь дополнительные средства, шесть автомагистралей Украины планируют сдать в концессию, это:

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  • участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;
  • участок дороги М-06 от Киева до Ровно;
  • маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);
  • маршрут Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);
  • маршрут Харьков – Днепр – Запорожье (М-29, M-04, M-18);
  • участок дороги М-14 Херсон – Николаев.

Под реконструкцию этих участков общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые соединяют 10 областей, Украина рассчитывает привлечь 2 млрд долларов частных инвестиций, которые потом придется вернуть.

Также напомним, Верховная Рада приняла закон о концессиях в октябре 2019-го. Кроме дорог, Украина с помощью этого инструмента планирует развивать и другие объекты инфраструктуры – например порты и вокзалы.

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Источник: Сегодня

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