Евросоюз выделил огромный транш экстренной помощи – сколько получила Украина

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о следующих шагах поддержки Украины

ЕС продолжает поддерживать украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина получила еще 300 млн. евро экстренной финансовой помощи от Евросоюза.

Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Сегодня Украина получила еще 300 млн. евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", – отметил он.

Вице-президент подчеркнул, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.

Еврокомиссия ранее также заявила о намерениях удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро.

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Помощь запада Украине

После того, как Путин развязал кровопролитную войну против Украины, весь цивилизованный мир объединился для того, чтобы помочь нам в борьбе с агрессором.

Международные организации и правительства отдельных стран выделяют большие транши финансовой помощи, конвои гуманитарной и партии оборонной.

Среди самых крупных пожертвований – выделение Украине 13,6 миллиардов долларов от США, что стало самым крупным вкладом с начала войны.

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Детальнее о всех видах помощи союзников читайте в нашем материале. Мы также рассказывали, как самим украинцам не нарваться на псевдо помощь мошенников.