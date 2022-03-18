Евросоюз выделил огромный транш экстренной помощи – сколько получила Украина

Украина получила еще 300 млн. евро экстренной финансовой помощи от Евросоюза.
Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сегодня Украина получила еще 300 млн. евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", – отметил он.
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Вице-президент подчеркнул, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.
Еврокомиссия ранее также заявила о намерениях удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить на эти цели еще 500 миллионов евро.
Помощь запада Украине
После того, как Путин развязал кровопролитную войну против Украины, весь цивилизованный мир объединился для того, чтобы помочь нам в борьбе с агрессором.
Международные организации и правительства отдельных стран выделяют большие транши финансовой помощи, конвои гуманитарной и партии оборонной.
Среди самых крупных пожертвований – выделение Украине 13,6 миллиардов долларов от США, что стало самым крупным вкладом с начала войны.
Детальнее о всех видах помощи союзников читайте в нашем материале. Мы также рассказывали, как самим украинцам не нарваться на псевдо помощь мошенников.