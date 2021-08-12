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Евросоюз стал крупнейшим торговым партнером Украины – экспорт вырос на 45%

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 августа, 20:05
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Свою продукцию в страны ЕС экспортируют более 14 тысяч украинских компаний
У Украины до сих пор торговый дефицит с ЕС / Фото: коллаж "Сегодня"
У Украины до сих пор торговый дефицит с ЕС / Фото: коллаж "Сегодня"

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко заявил, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины, несмотря на торговый дефицит.

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Об этом сообщает Интерфакс.

"Прошлый год был единственным с 2014 года, когда товарооборот с ЕС упал, но за первое полугодие этого года экспорт вырос на 45% и достиг отметки 12,4 миллиарда долларов", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день свою продукцию в страны ЕС экспортируют более 14 тысяч украинских компаний. В то же время, у Украины до сих пор торговый дефицит с ЕС.

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"За первое полугодие он составил – 1,09 миллиарда долларов. Наша задача структурно изменить торговлю с ЕС, чтобы в ней преобладали промышленные товары", - подчеркнул Любченко.

По его словам, торговля Украины с ЕС занимает 40,2% от общего объема внешней торговли страны.

Что Украина экспортирует в ЕС

Экспорт украинских товаров в Европейский Союз с начала действия Соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году вырос на 60%. В основном из Украины экспортируются зерновые, масличные культуры и масла. А в сфере агропродукции Украина стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродукции в Евросоюз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.

Ранее мы сообщали, что:

  • В 2021 году украинцы столкнулись с небывалым подорожанием подсолнечного масла на внутреннем рынке – его продавали по 60 гривен. Цены внутри страны выросли, поскольку на мировом повысилась стоимость масличных культур, как и других сырьевых товаров. Только с августа-2020 по март-2021 цена подсолнечника в Украине взлетела вдвое.
  • Напомним, цены на сахар в Украинетоже резко взлетели: за килограмм белого золота потребитель должен выложить больше доллара. Производители сетуют на плохой урожай сахарной свеклы в прошлом году.

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