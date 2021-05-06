Українська
$ 27,73
33,28
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Евросоюз обновил список стран, откуда разрешен въезд. Вошла ли в него Украина

6 мая, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В список входят восемь государств, в основном из Тихоокеанского региона

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Евросоюз внес изменения в список третьих стран, гражданам которых можно въезжать на территорию государств-участников ЕС в период пандемии COVID-19.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

С 6 мая в список вошел Израиль. В него также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Южная Корея, но Украины там до сих пор нет.

Зато в списке есть Китай, но границы для его граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев. Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

В тренде
Доллар между длинными выходными застрял на минимуме с марта: официальный курс

Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Реклама

Сайт "Сегодня" сообщал, что с июня "Укрзализныця" начнет возобновлять международные пассажирские перевозки. Уже есть договоренности о восстановлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

Напомним, из-за низких темпов вакцинации в нашей стране, 4 мая Израиль запретил въезд гражданам Украины и ряда других государств – Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривенЭкономика
Курс валют
Курс валют "ушел на каникулы": кто в выигрыше – гривня или долларЭкономика
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенногоАвто
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальше
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальшеЭкономика
ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг
ДТЭК улучшил свой ESG рейтингЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять