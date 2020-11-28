Бюджет-2021: "Евросолидарность" и ОПЗЖ не проголосуют за документ

Фото: elise.com.ua

Доработанный правительством проект госбюджета-2021 пока не принят.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект о госбюджете на следующий год не может быть принят, заявляет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"В таком виде он принят быть не может, потому что когда в условиях пандемии нет видения, какой фонд по борьбе с ковидом на 2021 год предусмотрен, нет поддержки врачей, не решён вопрос страхования и доплат медикам. В то же время отдаётся 2 млрд грн прокуратуре, а МВД у нас уже — государство в государстве, создаётся абсолютно полицейское государство", — сказала Геращенко журналистам после совещания руководства парламента с главами фракций в субботу в Киеве.

По словам Геращенко, другие фракции, кроме "Европейской солидарности" и "Голоса", готовы "подголосовывать за бюджет".

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Фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" не намерена поддерживать законопроект о государственном бюджете на 2021 год, если не будет уменьшено финансирование силовых структур, заявляет сопредседатель фракции Юрий Бойко.

"Мы, конечно, в таком виде голосовать не будем. Будем настаивать, чтобы были учтены те замечания, которые мы дали, чтобы снять перекос в сторону финансирования силовых структур", — сказал Бойко журналистам в субботу в Киеве.

Напомним, в бюджете страны до конца года не хватает 3 млрд долларов, потому что Украина не получила запланированные транши от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы stand-by.

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