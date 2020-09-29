Европейская цена на газ взлетела до максимума с начала года

Спотовые цены на газ в Европе 29 сентября превысили отметку в 150 долларов за тысячу кубометров. В резульатате средняя цена за сентябрь достигла максимума с начала года – 137 долларов за тысячу кубов.
Об этом сообщило агентство Прайм, опираясь на данные голландской биржи TTF.
Аналитики отмечают, что скачку цен почти на 10 долларов по сравнению с предыдущим днем поспособствовало похолодание в Европе.
Минимальная цена на газ на европейском хабе была зафиксирована в мае – около 55 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.
Также Украина рекордными темпами накапливает газ на зиму. Объем топлива, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ), уже превышает 27 млрд кубометров.
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