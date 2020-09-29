Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Европейская цена на газ взлетела до максимума с начала года

29 сентября, 12:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость голубого топлива на голландском хабе повысилась на 10 долларов всего за сутки

Спотовые цены на газ в Европе 29 сентября превысили отметку в 150 долларов за тысячу кубометров. В резульатате средняя цена за сентябрь достигла максимума с начала года – 137 долларов за тысячу кубов.

Реклама

Об этом сообщило агентство Прайм, опираясь на данные голландской биржи TTF.

Аналитики отмечают, что скачку цен почти на 10 долларов по сравнению с предыдущим днем поспособствовало похолодание в Европе.

Минимальная цена на газ на европейском хабе была зафиксирована в мае – около 55 долларов за тысячу кубометров.

В тренде
Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги

Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

Реклама

Также Украина рекордными темпами накапливает газ на зиму. Объем топлива, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ), уже превышает 27 млрд кубометров.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ Европа биржи цена на газ хаб
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика
Из-за отмены
Из-за отмены "зеленых" тарифов могут пострадать 25000 украинцевЭкономика
Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономят
Украинцы серьезно уменьшили расходы: на чем экономятЭкономика
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)
Повышение пенсий в 2021 году: когда, кому и сколько будут платить (инфографика)Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять