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Европа выделит Украине 2 млрд гривен: на что потратят деньги

30 сентября, 17:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Средства Еврокомиссии должны быть израсходованы по трем направлениям

Украинский Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией, которые предусматривают получение 60 млн евро (почти 2 млрд грн) для развития реформ, борьбы с изменениями климата, а также помощи пострадавшим от войны и оккупации.

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Об этом сообщает официальный портал Кабмина.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин рассказал, куда именно будут потрачены деньги Еврокомиссии:

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  • до 10 млн евро пойдет ​​на финансирование "Климатического пакета для стабильной экономики в Украине" – развитие чистого и ресурсоэффективного энергоснабжения; сокращение выбросов парниковых газов, разрушающих озоновый слой; стимулирование перехода к круговой экономике, где один и тот же продукт используется несколько раз.
  • 30 млн евро направят ​​на программу ЕС "Крепкие регионы", чтобы помочь местным властям реагировать на последствия пандемии COVID-19, повысить безопасность жителей в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта и оккупации Крыма, а также способствовать развитию независимых СМИ.
  • 20 млн евро потратят на развитие гражданского общества и повышение его возможностей участвовать в реформах.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Европейский Союз готов предоставить Украине кредит на 1,2 млрд евро, но Киев должен выполнить некоторые условия, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Также напомним, что Европа ранее уже выделяла Украине внушительные средства на развитие гражданского общества.

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ЕС Еврокомиссия коронавирус гражданское общество

Источник: Сегодня

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