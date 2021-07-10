Европа уже страдает от "Северного потока – 2" – Арсений Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Газопровод "Северный поток – 2" уже наносит вред европейским странам. Цена на газ в Европе выросла в два раза из-за манипуляций российского "Газпрома".

Об этом рассказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

Реклама

Арсений Яценюк подчеркнул важность запланированных на 12 июля переговоров президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, ведь на встрече будет подниматься, в частности, вопрос "Северного потока – 2".

"Украинская газотранспортная система способна полностью обеспечить Европу по транзиту газа. И мы это доказали даже во время войны. 120 миллиардов кубических метров газа может качать украинская газотранспортная система. И здесь наши партнеры из Германии приняли решение вместе с русскими построить трубу, по факту – в обход Украины. В первую очередь страдает Украины, но страдают и Польша, и Словакия. То есть сама Европа страдает", - сказал он.

"Северный поток – 2" – это для Украины минус 2 миллиарда долларов, отметил он: "А для Европы это означает то, что Россия усиливает свое энергетическое воздействие".

Читайте также: "Северный поток – 2". Какие компенсации может получить Украина?

Реклама

Арсений Яценюк напомнил, что на посту премьер-министра, и даже позже, встречался с канцлером Германии по этому вопросу.

"Я благодарен ей. Трудно вспомнить любого немецкого канцлера, который бы был таким проукраинским, как Ангела Меркель, и за это ей надо отдать должное. Но по "Северному потоку" у нас всегда были очень жесткие дискуссии. Она говорит, что это экономический проект, я ей говорю, что это политический проект. Там нет никакой экономики. Дешевле и короче транспортировать газ украинской газотранспортной системой, а также безопаснее с точки зрения того, что не Россия контролирует европейское направление", - сказал он.

Кроме того, отметил Арсений Яценюк, ключевой вопрос по "Северному потоку" – вопрос безопасности:

"Газотранспортная система – это дополнительная гарантия системы безопасности. Россияне боялись атаковать Украину, и европейцы боялись этой атаки, потому что, представьте себе, зимой просто прекратится поставки газа в Европейский Союз. Поэтому это глобальный вопрос", - добавил он.

Сейчас, убежден Арсений Яценюк, ситуация крайне сложная, в частности, потому, что Украина недавно подписала транзитный контракт с Россией. Он считает, что его не надо было подписывать.

Реклама

"Надо было ожидать до момента, пока не будет четкой позиции Германии и Европейского Союза и США о судьбе" Северного потока", – сказал он.

Он напомнил, что во времена пребывания в должности премьера имел похожую ситуацию, однако не поддался на давление РФ, решил судиться с "Газпромом" и настоял на трехстороннем соглашении, которое включало ЕС

"Подписали трехстороннее соглашение, пережили все зимы, отказались от российского газа и еще выиграли суд в Стокгольме", – сказал Арсений Яценюк.

Поэтому недавнее подписание двустороннего контракта Арсений Яценюк назвал "тактической ошибкой": "Сейчас на президенте Владимире Зеленском очень сложная историческая миссия. Его публичная риторика на данный момент правильная. Он жестко атакует "Северный поток", потому что он понимает, если при его президентстве состоится запуск "Северного потока", а украинская газотранспортная система превратится в металлолом, – это серьезный удар. Поэтому у него сложные переговоры, и они для Украины крайне важны".

Лидер "Народного фронта" отметил, что роли главного транспортера газа в Европу украинская ГТС не играет уже даже сегодня: "А если будет построен" Северный поток – 2", а транзитный контракт подписан, то в перспективе украинская ГТС будет транспортировать ноль целых ноль десятых газа".

Реклама

Напомним, кандидаты на место Меркель пригрозили президенту РФ Владимиру Путину остановкой "Северного потока – 2".