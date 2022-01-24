Еврокомиссия предложила Украине 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи

Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.
Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".
"Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи стране по экстренным займам и грантам. Во-первых, Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Европейский парламент как можно быстрее примут этот пакет", – говорится в заявлении.
Далее по теме
Отмечается, что в случае принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере 600 миллионов евро.