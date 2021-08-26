Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Евро активно растет, а цены на бензин могут упасть – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
26 августа, 19:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 26 августа
Цены на бензин снизили. Коллаж: "Сегодня"
Цены на бензин снизили. Коллаж: "Сегодня"

Евро активно дорожает второй день подряд, список налогооблагаемых авто может увеличиться с 2022 года, Кабмин обязал АЗС пересмотреть цены на бензин, банковский гигант Citigroup планирует торговать биткоином, а деньги на субсидии заканчиваются.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости четверга, 26 августа.

Евро растет быстрее, чем доллар

В четверг, 26 августа, по данным НБУ, курс доллара незначительно вырос – на три копейки (до 26,70 грн) по сравнению с предыдущим банковским днем. А стоимость евро подскочила на 21 копейку – до 31,34 грн.

Согласно расчетам Национального банка на 27 августа, стоимость доллара вырастет на 7 копеек. Евро продолжит дорожать. В пятницу иностранная валюта подскочит в цене на 17 копеек.

Доллар развернулся к росту
Доллар развернулся к росту / Фото: Getty Images

Список налогооблагаемых авто могут расширить

Реклама

Кабинет министров планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространятся налог. За разработанный правительством законопроект №5600 уже проголосовали депутаты Верховной Рады. Правда, пока что только в первом чтении.

На данном этапе налоги должны платить только те собственники авто, цены на которые превышают 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен. В дальнейшем это коснется и тех, кто купил машину за 1,2 миллиона гривен и более.

Список машин, на которых распространяется налог, могут расширить. Коллаж "Сегодня"
Список машин, на которых распространяется налог, могут расширить. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Цены на бензин могут упасть

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин в соответствии с формулой "Роттердам+", обязав все АЗС снизить цены на А-95 на 1,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

Цены на дизтопливо правительство обязало снизить на 53 коп/л. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в конце августа не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтоплива – 28,11 грн/литр.

Реклама

АЗС могут пересмотреть цены на бензин. Коллаж "Сегодня"
АЗС могут пересмотреть цены на бензин. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Банковский гигант Citigroup планирует торговать биткоином

Американский финансовый гигант Citigroup планирует начать торги фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME). Об этом говорится в материале CoinDesk, который ссылается на свои анонимные источники.

В июне банк объявил о создании специального подразделения, которое будет заниматься криптовалютами и блокчейном. Эта группа Digital Assets Group вошла в подразделение по управлению активами Citi Global Wealth Investment.

Американский банковский гигант Citigroup планирует начать торговлю биткоином
Американский банковский гигант Citigroup планирует начать торговлю биткоином / Фото: Pixabay

Деньги на субсидии заканчиваются

Финансирование субсидий в октябре и ноябре наиболее критическое и нуждается в коррективе в госбюджете на 2021 год. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на министра финансов Сергея Марченко.

Реклама

Однако времени на коррекцию госбюджета достаточно и правительство готово выделить деньги. По словам Марченко, анализ и выводы должны быть сделаны уже после отопительного сезона.

Октябрь и ноябрь – критические для финансирования субсидий. Коллаж "Сегодня"
Октябрь и ноябрь – критические для финансирования субсидий. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

главное
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять