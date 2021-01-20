ЕВА отмечает необходимость привлечения бизнеса к разработке документов по внедрению европейского зеленого курса в Украине

И обращает внимание на ТОП-5 моментов, которые следует учесть, чтобы не поставить под сомнение реализацию климатических политик и целей Украины

Европейская бизнес-ассоциация отмечает необходимость привлечения бизнеса к разработке конкретных документов, позиций и планов по внедрению Европейского зеленого курса в Украине. Об этом представители ЕБА заявили во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской Комиссии "Европейский зеленый курс", которое проходило под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет "Znaj.ua".

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"2021 год будет очень важен во взаимодействии с ЕС в рамках Европейского зеленого курса. Нам как стране надо быть частью этой программы еще на этапе разработки политик, чтобы, с одной стороны, быть полноценным партнером с Европой, а с другой, защищать украинские интересы, в частности, интересы украинских экспортеров в международной плоскости", – заявила Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации.

Несмотря на позитивные шаги, сделанные правительством и парламентом в направлении развития климатической политики в 2020 году, бизнес не был привлечен к разработке последней версии климатических документов, в частности, секторальных политик и мероприятий в рамках второго национально определяемого вклада Украины в Парижское соглашение. Ведь фактически именно этот документ будет отправной точкой в формировании дальнейшей климатической политики.

Поэтому ЕВА обращает внимание на ТОП-5 важных моментов, которые следует учесть, чтобы не поставить под сомнение реализацию климатических политик и целей Украины и они не остались только на бумаге:

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Цель по сокращению выбросов парниковых газов в рамках второго национально определенного вклада должна быть взвешенной и реалистичной, должна учитывать актуальное состояние экономики и финансовую состоятельность государства и бизнеса.

Все климатические обязательства должны предусматривать конкретные механизмы финансирования. Сейчас климатические политики и мероприятия как в рамках второго национально определенного вклада, так и позиционного документа не содержат четко определенных источников финансирования.

Должны быть созданы отдельные финансовые инструменты для реализации климатических политик.

Необходимо разработать дорожную карту реализации европейского зеленого курса с конкретными сроками, ответственными органами, механизмами финансирования и тому подобное.

Продолжить работу над запуском рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов. По мнению бизнеса, существование системы торговли квотами будет весомым аргументом относительно неприменения СВАМ в Украине и реальным доказательством внедрения Украиной климатической архитектуры ЕС. Особенно это актуально в контексте вероятного влияния механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ) на экспорт из Украины в ЕС.

Напомним, посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий считает, что Украина не имеет другого выхода, как принимать активное участие в реализации European Green Deal, своевременно подключившись к этому процессу. "У нас нет другого выхода, как следовать в ногу с нашими европейскими партнерами в реализации "зеленого" перехода, поскольку в противном случае мы останемся на обочине европейских рынков", - сказал Точицкий.

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Глава брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (УАБТ) Назар Бобицкий заявил, что украинские экспортеры товаров и услуг в страны Европейского Союза призывают правительство к очень взвешенному подходу в рамках участия Украины в реализации целей Green Deal для защиты национальных производителей. По его словам, Carbon Border Adjustment Mechanism (углеродный налог, CBAM) – это серьезная проблема, ведь правительство никогда не сможет обеспечить украинских промышленников достаточным уровнем прямых субсидий для модернизации. Кроме того, по его словам, "при всем желании европейские финансовые институты не дадут нам того, что имеют страны – члены этого европейского клуба, то есть ЕС". Соответственно, власть должна сама защищать свои предприятия, а не слепо следовать всем требованиям.

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