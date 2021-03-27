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"Это возможность удержаться на плаву". Как украинцы выживают во время коронакризиса?

27 марта, 00:59

Анастасия Середа , Стас Кожемякин

Коронавирус оставил многих украинцев без работы – они вынуждены менять профессии, чтобы пережить это время

В Украине стало больше безработных. Согласно исследованиям Государственной службы статистики, почти 2 миллиона украинцев ищут работу – это 10% всего населения. Больше всего от карантина пострадали отрасли, в частности, туризма, транспорта, обслуживанию и развлечений.

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Журналисты "Сегодня" пообщались с теми, кто востребован во время карантина и теми, кого он оставил без работы.

Ненормированный рабочий день и в разы больше работы. Врачи оказались среди тех, у кого во время карантина только больше обязанностей.

Видео: Сегодня

Правда, в Тернопольской области, несмотря на высокую безработицу, работать в сфере медицины желающих нет. Сотрудники выезжают на работу за границу.

"Есть знакомая, которая выехала в Германию работать. Ей очень понравилось и я не знаю, вернется ли она уже обратно. Многие такое практикуют и очень много есть фирм, которые занимаются тем, что обучают языку и забирают тебя на работу", – рассказывает медсестра Ирина Коваль.

Одной из главных причин является низкая зарплата – 3600 гривен "чистыми".

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Превратить хобби в дополнительный заработок карантин стимулировал Анастасию Федирко из Лебедина в Сумской области.

К основной работе в центре внешкольного образования, где у нее тоже минимальная зарплата, добавилось еще и изготовления украшений.

"Мои украшения пока уходят по бросовым ценам, потому что это не мой основной заработок, я работаю. Но у меня есть знакомые, которые потеряли работу во время карантина и этот хендмейд – действительно возможность удержаться на плаву", – признается Анастасия.

А вот Ольга Балагур из Киева, одна из тех, кто остался без работы из-за локдауна. До пандемии она работала в сфере развлечений, но во время карантина развлечений меньше.

Читайте также: Работа в карантин: какие профессии переживут коронакризис в Украине

Через неудачные попытки она нашла для себя новую подработку: открыла собственный бизнес по пошиву одежды. На интервью к съемочной группе Ольга пришла в платье собственного пошива.

"Мне всегда была интересна тема одежды, пошив одежды. Я для себя всегда шила. Не надо арендовать какой-то цех, покупать какое-то оборудование. Это сейчас нереально круто делать, потому что сейчас есть много фрилансеров", – делится Ольга.

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Сейчас она уже имеет собственный интернет-магазин, который не требует дополнительных финансовых вложений.

В целом же, во время карантина вырос спрос на индивидуальные услуги – от парикмахеров до пекарей. А подзаработать удалось представителям тех отраслей, которые перестроили бизнес под работу в онлайн.

Напомним, что по данным Службы занятости, количество зарегистрированных безработных в Украине в 2020 году выросло на 36% – до 459 тысяч человек

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