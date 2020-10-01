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Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардеп

1 октября, 19:53

Инна Бабур Инна Бабур

Остановка шахт грозит очередным простоем и наращиванием долгов по зарплате, говорит Михаил Волынец

Рост тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию шахт. Об этом заявил народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец, комментируя намерение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии.

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Об этом пишет интернет-издание Обозреватель.

По словам депутата, в случае роста тарифов на передачу тока, угледобывающие предприятия вынуждены будут остановить работу.

"Это грозит остановкой шахт, очередным простоем и наращиванием задолженности по зарплате. И постепенным доведением шахт до уничтожения. Еще одна капля в ухудшение ситуации для угольных предприятий", – сказал Волынец.

Он также отметил, что угольная отрасль сейчас находится в кризисе и повышение тарифов на передачу электроэнергии еще больше ее углубит.

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"Нечем зарплату выплачивать. А также не будет откуда отчислять средства ЕСВ. Это ударит не только по зарплате, но и по начислению больничных, своевременному выходу шахтеров на пенсию и т.д.", – пояснил депутат.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ с 1 ноября собирается повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

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тарифы электроэнергия шахты Волынец НКРЭКУ
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