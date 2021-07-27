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Еще один суд подтвердил бессмысленность обвинений НАБУ по делу "Роттердам+", – Вовк

27 июля 2021 12:58

Ирина Ненько Ирина Ненько

Хозяйственный суд Киева полгода рассматривал жалобы НАБУ относительно формулы "Роттердам+"

Хозяйственный суд Киева в очередной раз подтвердил, что все обвинения НАБУ относительно формулы "Роттердам+" безосновательные и сфабрикованы.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

"По моему мнению, это решение (Хозяйственного суда о законности закрытия Антимонопольным комитетом дела " Роттердам+" – ред.) является очередным подтверждением бессмысленности расследования НАБУ, эти деятели уже пятый год пытаются искусственным образом создать хоть какие-то доказательства. Но все бесполезно", – отметил Вовк.

Вовк добавил, что Антимонопольный комитет полтора года рассматривал обстоятельства этого дела и не установил никаких нарушений. Также Хозяйственный суд Киева полгода рассматривал жалобы НАБУ и также не нашел никаких нарушений относительно действия формулы.

Напомним, 7 июля Хозяйственный суд Киева подтвердил законность решения Антимонопольного комитета, который еще в декабре закрыл дело "Роттердам+", подтвердив, что эта формула не оказывала преференций никому из участников рынка электрической энергии, а также никоим образом не повлияла на уровень конкуренции. В общем АМКУ не установил никаких нарушений закона при принятии и применении формулы "Роттердам+".

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Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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