ЕС продлил на полгода санкции против России из-за Украины

Совет Евросоюза официально продлил на полгода секторальные санкции, которые были введены в отношении России из-за дестабилизации ситуации в Украине. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2021 года.
Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Данное решение было единогласно принято членами Совета, а главным фактором, который оказал на это влияние, стало невыполнение Россией Минских соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.
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Санкции предполагают:
- ограничение доступа российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС;
- запрет на оказание финансовой помощи и брокерской деятельности в отношении российских финучреждений;
- запрет прямого или опосредованного импорта, экспорта или передачи России оборонного оборудования либо товаров двойного назначения для военного использования;
- ограничение доступа к технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе;
- различные дипломатические меры, индивидуальные ограничения (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с оккупированными Крымом и Севастополем.
Напомним, что 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за оккупации Крыма.
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