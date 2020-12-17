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ЕС продлил на полгода санкции против России из-за Украины

17 декабря, 13:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Решение было принято единогласно членами Совета Европейского Союза

Совет Евросоюза официально продлил на полгода секторальные санкции, которые были введены в отношении России из-за дестабилизации ситуации в Украине. Они будут действовать как минимум до 31 июля 2021 года.

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Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Данное решение было единогласно принято членами Совета, а главным фактором, который оказал на это влияние, стало невыполнение Россией Минских соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе.

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Санкции предполагают:

  • ограничение доступа российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС;
  • запрет на оказание финансовой помощи и брокерской деятельности в отношении российских финучреждений;
  • запрет прямого или опосредованного импорта, экспорта или передачи России оборонного оборудования либо товаров двойного назначения для военного использования;
  • ограничение доступа к технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе;
  • различные дипломатические меры, индивидуальные ограничения (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с оккупированными Крымом и Севастополем.
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Напомним, что 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за оккупации Крыма.

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Также мы писали на этой неделе вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил России новыми санкциями из-за продажи винзавода "Массандра".

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Россия ЕС санкции дестабилизация Совет ЕС санкции против России
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