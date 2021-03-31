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Ермак подал декларацию: обеднел на 200 тысяч долларов, но купил Mercedes

31 марта, 18:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Руководитель Офиса президента уже 15 лет живет в одной и той же квартире

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал ежегодную декларацию о доходах, их которой следует, что чиновник "обеднел" на 200 тысяч долларов, зато приобрел дорогое авто.

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Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, Ермак задекларировал приобретённую 15 лет назад квартиру в Киеве площадью в 108 "квадратов", купленный ровно год назад за 3 млн грн Mercedes-Benz S 350 d 4matic long и корпоративные права в пяти обществах с ограниченной ответственностью, занимающихся юридическими и финансовыми вопросами, медиа-рынком и фармацией.

ООО "Международная юридическая компания" выплатила ему за год 17 тыс. грн, ООО "Синемадей" – 5 тыс. грн, ТДВ "Експрес страхування" – 9 тыс. грн.

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Руководитель Офиса президента указал в качестве зарплаты в Государственном управлении делами 444 539 грн. В ПриватБанке Ермак держит на депозите 227 тыс. грн, а наличными задекларировал 153 тыс. долларов и 50 тыс. евро.

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Андрей Борисович одолжил третьим лицам 1,4 млн грн, при этом сам он должен 8,3 млн грн.

Судя по декларации, у Ермака нет других материальных активов, объектов незавершенного строительства и прочего ценного движимого имущества, кроме автомобиля.

Напомним, в декларации за 2019 год Ермак указал все ту же квартиру в 108 "квадратов", легковушку Toyota Camry 2015 года, депозиты в банках на 27 тыс. грн, около 1,4 млн грн он одолжил третьим лицам. Кроме того, у госчиновника имелось наличными 347 тыс. долларов и 50 тысяч евро.

Также сообщалось, что сегодня подал свою декларацию о доходах и президент Владимир Зеленский. Он и его супруга за прошлый год заработали 22,7 млн грн и живут на даче под Киевом.

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недвижимость квартиры декларация декларирование декларация о доходах Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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