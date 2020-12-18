Ермак: Мы должны сделать все, чтобы малый бизнес работал в комфортных условиях

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с представителями малого предпринимательства по вопросу создания Координационного совета, который должен разработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и микробизнеса.

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"Мы сегодня собрались по поручению президента Владимира Зеленского, который прекрасно понимает чрезвычайно важную социальную и политическую роль малого и микробизнеса в нашей стране. Как известно, мелкие предприниматели обеспечивают где-то около 48% рабочих мест в Украине. Это не просто значительный вклад в экономику нашей страны, но и вопрос достойного уровня жизни миллионов граждан", – сказал Андрей Ермак в начале видеоконфренции.

По его словам, глава государства поставил задачу сделать все, чтобы малый бизнес работал и развивался в Украине в комфортных условиях.

"Поэтому по инициативе главы государства будет создан координационный совет при президенте, который будет заниматься именно этими вопросами. А главное – вести постоянный диалог", – сообщил руководитель Офиса президента.

Он отметил, что совет должен стать площадкой для дискуссий для выработки определенных решений, которые затем могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будут принимать парламент или правительство.

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"Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который бы работал и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей", – добавил руководитель Офиса президента.

В то же время Ермак отметил, что не всегда предприниматели имеют достаточно информации о происходящем и о решениях, которые принимаются правительством и парламентом, поэтому одной из задач Координационного совета он назвал донесение и разъяснение всех шагов.

Руководитель Офиса президента напомнил, что власть уже предприняла ряд шагов, которые должны помочь малому и микробизнесу пройти карантин в начале следующего года. В частности, наиболее уязвимая категория предпринимателей – плательщиков первой группы упрощенной системы налогообложения на полгода освобождена от уплаты единого налога и единого социального взноса, что является беспрецедентным шагом.

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Также оказывается финансовая поддержка тем, кто вынужденно закрывается или сокращает рабочее время, частично списывается и откладывается выплата налоговой задолженности, на период карантина предприниматели освобождаются от платы за аренду государственного или коммунального имущества, продолжается масштабная программа дешевого кредитования, напомнил Ермак.

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Однако, отметил он, власть понимает, что этого недостаточно и поэтому и выступает за диалог о самых болезненных проблемах малых предпринимателей, чтобы вместе с представителями союзов и ассоциаций найти общие решения.

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Руководитель Офиса президента напомнил, что для этого главам ОГА было поручено создать рабочие группы, работу которых будет координировать первый замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.

"У нас будет координация с каждым регионом Украины. Потому что есть общегосударственные вопросы, а есть те, которые касаются отдельных регионов, имеющих свои особенности. Нам важно услышать каждого предпринимателя, где бы он сегодня ни находился", – отметил Ермак.

В совещательный орган при президенте вошли представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента. Все они приняли участие в сегодняшнем совещании с помощью видеосвязи.

Они имели возможность высказать мотивы своих выступлений и протестов, замечания и предложения. Все соглашались во мнении, что среди первоочередных шагов должно быть урегулировано применение регистраторов расчетных операций (РРО).

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Народный депутат нескольких созывов, эксперт по вопросам предпринимательства Ксения Ляпина также согласилась, что вопрос сейчас является острой проблемой, которую необходимо как можно быстрее решать.

По ее словам, уже существуют наработки проекта закона, который может быть основой и подан президентом в парламент. Сейчас имеется необходимость его широкого распространения среди предпринимателей для ознакомления.

Руководитель Офиса президента поблагодарил всех участников совещания за участие в его работе, высказанные замечания и предложения. Координационный совет по вопросам микробизнеса должен начать работу уже со следующей недели, чтобы не затягивать с решением озвученных вопросов.

Напомним, на Майдане Незалежности в центре Киева четвертый день проходит акция "SaveФОП", а которой 18 декабря участвовали около 500 человек.

Также напомним, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также против введения кассовых аппаратов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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