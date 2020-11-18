Эпидемия – это безработица? Прогноз ситуации на рынке труда до конца года

Предлагают корпоративы онлайн и переводят на роботу не на окладе

Украинский рынок труда постепенно меняется под воздействием пандемии коронавируса. Эксперты говорят, что сейчас в Украине "остывает" рынок труда.

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Сайт "Сегодня" выяснил, какие главные тренды были уходящей осенью и чего ждать наемным работникам до конца года.

Глобальные тренды

По прогнозам Международной организации труда, коронакризис приведет в этом году к сокращению 25 млн рабочих мест в мире. Это на 3 млн больше, чем в кризис 2008-2009 годов.

В Украине за последние месяцы число безработных также увеличилось. По последним данным Госслужбы статистики, безработица выросла с 8,6% до 9,9%, достигнув 1,7 млн чел. (+220 тыс. чел.).

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По оценкам экспертов рынка труда, незанятых, но трудоспособных людей больше почти вдвое, около 3,1 млн чел. Это с учетом скрытой безработицы – частичная занятость и неоплачиваемые отпуска.

Хотя карантин и коронавирус перекроили рынок труда, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко говорит, что сильной вспышки безработицы в Украине, спровоцированной коронавирусом, нет.

"Наша служба занятости правильно сменила темп и стиль своей работы, они стали более активно привлекать людей, чтобы обращались в поисках работы в центры занятости", – сказала Лидия Ткаченко.

Несмотря на статистический рост средних зарплат, предложения для соискателей стали меньше. По данным сайта поиска работы Work.ua, средняя зарплата за год по вакансиям снизилась к сентябрю с 12 779 грн до 12 420 грн.

По данным сайта robota.ua – снизилась с 13 000 грн до 12 000 грн.

Кто остался не у дел

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что рост безработицы осенью вызван прежде всего закрытием сезонных вакансий в отельно-ресторанном бизнесе и в агросекторе.

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Также в разы уменьшилось количество вакансий для студентов и начинающих карьеру. По данным одного из рекрутинговых сайтов, они с привычного 5-6-го места среди количества вакансий опустились далеко вниз.

"Не нужны теперь продавцы, официанты, бариста, кассиры в кинотеатрах, мерчандайзеры", – уточнила Татьяна Пашкина.

Но и в других сферах бизнеса, видя, что кризис – это надолго, задумываются об оптимизации штатной структуры, переводят часть работников на аутсорсинг, оставляя в штате только тех, кто способен генерировать прибыль для компании.

В первую очередь сокращают региональные отделения, надобность в которых отпала в связи с массовым переводом сотрудников на удаленную работу.

По данным исследований Международной стаффинговой компании ANCOR Ukraine, 18% компаний уволили сотрудников в связи с невозможностью работать дистанционно.

Директор по развитию бизнеса ANCOR Ukraine Андрей Данилюк отметил, что 42% бизнес-структур полностью или частично перешли на удаленную занятость.

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Даже на производстве так работают офисные сотрудники. Оставшиеся 58% – это те, где бизнес-процессы не позволяют работать в таком формате. Это прежде всего промышленность, транспорт, торговля, логистика.

Где востребованы рабочие руки

Татьяна Пашкина отметила, что сейчас растет число вакансий в службе доставки. По ее словам, известная экспресс-почта на днях подала заявку на открытие 2,5 тысячи вакансий сотрудников на склады и курьеров.

Скорее всего, это временная работа в связи с приближением новогодних и рождественских праздников, когда растет число посылок, но она имеется.

Очевидно, что в условиях локдауна хуже всего придется ресторанному бизнесу и шоу-бизнесу, там неизбежны дальнейшие сокращения. Но они не сдаются – появились предложения по организации онлайн-вечеринок.

"Упрощенно это выглядит так: вместо традиционного корпоратива, фирма организовывает доставку новогоднего меню на дом всем своим сотрудникам. Культурная программа и празднование проходят в онлайн формате, как обычная zoom-конференция. Немного непривычно, но заказы уже есть", – прогнозирует Татьяна Пашкина.

Чего ждать дальше

Татьяна Пашкина прогнозирует дальнейшую стагнацию в сфере гостеприимства и развлечений. Высококлассные специалисты, например, шеф-повара ресторанов, еще могут, при желании, найти работу в отделах кулинарии супермаркетов, в структурах по удаленной доставке готовой пищи, наконец, попытаться открыть свой "пирожковый" бизнес.

А вот остальным, занятым в этой сфере, лучше уже сейчас сменить профессию, так как коронавирус, похоже, надолго.

Андрей Данилюк также отметил, что к концу года ситуация на рынке труда не улучшится, так как нет предпосылок. Главная причина – коронавирус. Но в целом тотальной безработицы не будет.

"Пандемия и дальше будет влиять на малый бизнес, значительно зависящий от потребителей и не имеющий альтернативных каналов сбыта своей продукции или услуг, таких как он-лайн. Более крупные окажутся готовыми пережить кризис. Например, крупные отели смогут выжить, а вот небольшие, скорее всего, закроются", – анализирует Андрей Данилюк.

По его мнению, многим из сферы сервиса придется перепрофилироваться, занявшись физическим трудом. Такая работа всегда останется востребованной. В этих условиях увеличивается роль центров занятости.

Аналитики Национального банка также ожидают, что процент безработицы к концу 2020 года достигнет 10%, а не 9,5%. На 2021 год НБУ прогнозирует безработицу на уровне 9%.

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